Friedkin vuole tutta la Roma: Opa da 35 milioni per il delisting

I punti chiave Il premio sul prezzo

Un programma fedeltà per chi aderisce

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Friedkin vuole tutta la Roma, ed è pronto a toglierla dalla Borsa.

La famiglia che detiene il controllo della società attraverso la Romolus and Remus investment, ha deciso di lanciare un’Opa totalitaria sulle azioni della As Roma ancora non detenute con la finalità di portare il club giallorosso fuori dalla Borsa. Lo comunica la società in una nota fornendo i dettagli dell’operazione.

Il premio sul prezzo

Eccoli: l’offerente pagherà a ciascun azionista aderente all'offerta un corrispettivo in contanti pari a 0,43 euro ...