Friedrich Hölderlin: Susette e le lettere di un amore disperato

Ma davvero la storia d’amore fra Hölderlin e la Gontard non offre altre chiavi di lettura che quella di una favola stereotipata? Cosa sappiamo realmente di ciò che accadde? Quanto è possibile accertare di questa vicenda, dalle carte sfuggite alla censura dei familiari? E soprattutto: come leggere le lettere di lei? Chi fu la donna amata e amante di un poeta fra i più grandi della letteratura universale? Che peso ebbe effettivamente questa relazione nella vita di Hölderlin e nella sua tragica evoluzione? In quale costellazione storica si pone un episodio apparentemente privato come una relazione extraconiugale alla fine del Settecento? Furono Friedrich e Susette due amanti estraniati dal mondo e dalle sue dinamiche, o in questa storia compaiono altri personaggi, il cui ruolo fu determinante? In che modo letteratura e vita si specchiano l’una nell’altra? (…)

La scrittura epistolare di Susette non perde occasione per farsi indagine dell’animo. Al suo centro ci sono sentimenti, inquietudini, fantasie. «Non avevo niente da raccontarti, ma tanto, davvero tanto da dirti», scrive. La donna sa bene che la relazione con l’amato non può avere un futuro, eppure si aggrappa ad essa con tutte le sue forze. Non è la speranza ingenua che un’occulta provvidenza consenta il «miracolo» di un ricongiungimento. È la fede nel proprio sentire.

Vivere è amare

Susette ama perché questa è la sua ragione d’essere. «Se non provassi più sentimenti, se l’amore dentro di me scomparisse - cosa sarebbe la mia vita senza amore! -, allora sprofonderei nella notte, nella morte.» Vivere è amare e amare è avvertire intensamente se stessi. Paure e desideri trovano in queste missive il luogo per affacciarsi alla coscienza. Nelle lettere l’io inventa se stesso. Al di fuori di loro non c’è alcuna soggettività. Ciò comporta il riconoscimento della discontinuità degli stati d’animo e il rifiuto di un’identità definita a priori. L’io sociale si dissolve. La fantasia estetica disconosce il primato del principio di realtà e prende le distanze dalla ragione. In questo contesto sono da collocare anche allucinazioni e pulsioni autodistruttive.

Una donna romantica

A dispetto di molti biografi e interpreti di Hölderlin, Susette Gontard non è Diotima, ma una donna romantica a cui è preclusa la strada dell’emancipazione e che solo nell’autonomia dell’arte riesce a sottrarsi alla tirannia dell’ambiente a cui appartiene.

Sono da pochi giorni in libreria e sulle piattaforme digitali le Lettere d’amore di Friedrich Hölderlin e Susette Gontard, nella traduzione di Adele Netti e Andreina Lavagetto (Mondadori, «Oscar Nuovi Classici», pagg. 208, € 10; e-book € 4,99).