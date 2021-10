Frieze Master: riparte il mercato per l’arte storicizzata e del collezionismo eclettico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è finalmente tenuta a Londra dal 13 al 17 ottobre la fiera Frieze Master, nata come appendice alla fiera omonima dedicata all'arte contemporanea, basata sul concetto di collezionismo attraverso diverse categorie. La fiera, infatti, raccoglie gallerie che offrono oggetti d'arte archeologici, dipinti classici, lavori di cultura non occidentale e lavori moderni del XIX e XX secolo, accomunati dal principio di qualità ed eccezionalità.

In assenza dell'olandese TEFAF Maastricht, capostipite del settore, prima rinviata a settembre e poi cancellata, si trattava della prima opportunità di esibizione per molte gallerie, presentando quindi un test importante per i diversi settori di mercato che compongono la fiera. L'affollamento sperimentato il primo e l'ultimo giorno della fiera, e i risultati dichiarati dai galleristi direttamente sollecitati a chiusura, danno un quadro positivo generale da cui si possono estrarre alcuni elementi di particolare rilievo e trend, relativi all'arte italiana, al mercato delle artiste e all'accessibilità relativa del mercato per libri, stampe e multipli.

Ritratti femminili da Robilant & Voena. Il ritratto di Giosetta Fioroni venduto per circa 150mila euro

Forte presenza dell'arte Italiana

Mentre le case d'asta internazionali riducono i lotti e terminano l'esperienza ventennale di un catalogo dedicato all'offerta di arte italiana del secondo dopoguerra, la forte presenza italiana è stata una delle cifre caratterizzanti della fiera inglese, ed è un fenomeno che va ben oltre le tradizionali gallerie italiane, coinvolgendo dealer internazionali che confermano la presenza di un collezionismo globale. Rientra in questo trend la galleria Luxembourg + Co., che ha presentato sia in fiera sia in galleria a Londra una esibizione ben curata di ritratti di Giosetta Fioroni della fine degli anni '60, il periodo d'oro per l'arte a Roma, lavori caratterizzati dall'uso degli smalti, soprattutto argentei, con molte vendite nella fascia di prezzo fra 20mila e 150mila euro. Anche la anglo-italiana Robilant&Voena ha riportato una vendita di un ritratto della Fioroni da una richiesta di 150mila euro; il lavoro faceva parte di una sezione della galleria dedicata ai ritratti femminili con artisti come Boldrini, Fontana con una ceramica, Marino Marini, Rotella, per un range di prezzo da 100mila ai 2 milioni di euro per una ‘Marylin' di Andy Warhol; sempre in ambito di arte non italiana, la galleria ha venduto un lavoro tardo di Picasso attorno ai 600mila $, mentre un lavoro astratto di Rotella è stato venduto attorno ai 300mila euro, lasciando i galleristi soddisfatti.

Forte la presenza da Ben Brown di arazzi di Alighiero Boetti e ceramiche di Fontana, mentre l'italiana Tornabuoni ha riportato la vendita di un lavoro ottico di Alberto Biasi attorno a 130mila € e una sfera di bronzo di Arnaldo Pomodoro per 250mila € (prezzo richiesto), nonché una trattativa per uno dei due ‘tagli' di Fontana (rosso di medie dimensioni) proposti con una richiesta milionaria. È stato venduto da Mazzoleni un Fontana a tre tagli su colore scuro di oltre un metro per lato, del 1959 (richiesta oltre il milione di euro); la galleria è, inoltre, presente nel suo spazio in centro a Londra con un'esibizione che mette in dialogo lavori di Burri, Kounellis e Nunzio.

Lavori di Remo Bianco da Tommaso Calabro (15-40mila €)

Mentre i grandi nomi affermati dello Spazialismo e dell'Arte Povera continuano la loro corsa, la milanese Gio Marconi ha proposto un trio di artisti meno noti al pubblico internazionale: Adami con le sue tele Pop, Baj con una figura tridimensionale sua caratteristica, e Luca Del Pezzo, tutti lavori degli anni ‘60-'70, il periodo in cui la Pop Art americana sbarca in Italia ed influenza una generazione di artisti, soprattutto in ambito romano. Fra le ‘riscoperte' di successo va a merito di Tommaso Calabro aver portato in fiera alla sua prima partecipazione una monografica di Remo Bianco, con una serie di «Tableux Dores» e «Testimonianze» elaborate fra la fine degli anni '50 e gli anni ‘70; il coraggio è stato premiato con 4 lavori venduti sui 5 disponibili a prezzi fra 15mila e 40mila euro. Un ‘taglio' di Fontana ‘verde Alitalia' presente all'opening non compariva più in chiusura alle pareti della galleria internazionale Nahmad, buon segno per il dealer che ha proposto anche un lavoro classicista di de Chirico del 1959, affiancando l'arte italiana ad opere milionarie di Klee, Kandinskij, Degas e una veduta veneziana del 1908 di Monet.