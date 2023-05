Frieze New York catalizzatore per le artiste contemporanee

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giunta alla terza edizione nella cornice iper-moderna dello Shad, ad un capo della magnifica passeggiata dell'Highline di New York, Frieze ha radunato 62 gallerie internazionali, circa un terzo del numero pre-pandemia quando la fiera era ospitata in una enorme tenda a Rendell Island di fronte ad Harlem. Al di là della questione logistica, la presenza di Frieze dal 17 al 21 maggio ha coinvolto migliaia di collezionisti e curiosi locali ed internazionali, una concentrazione che ha favorito lo sviluppo anche di diverse fiere-satellite come la vicina Volta e 1:54, specializzata in arte contemporanea africana.



L'opening ha visto una forte partecipazione di pubblico non necessariamente giunto con intenzioni d’acquisto, anche se si è immediatamente formata una lunga coda per ottenere al prezzo ’popolare’ di 250 $ uno dei piatti d’artista in edizione da 250 ciascuno, in vendita a favore di un progetto caritatevole: vera solidarietà o marketing per ricchi? Difficile distinguere...

Gli elementi ricorrenti dell’arte proposta sono un generale ritorno alla pittura, soprattutto con tele di grande dimensione e forte impatto cromatico, con una certa prevalenza di artiste. I prezzi richiesti si concentrano fra i 50mila e i 200mila $, con punte di mezzo milione ed oltre per artisti già affermati, e prezzi più contenuti per la sezione Focus di gallerie emergenti.

Vista dall'alto della sala principale di Frieze allo Shad New York

Artisti affermati e rapporto con musei

Forte presenza di una considerevole numero (in proporzione al totale) di gallerie affermate internazionalmente, che rappresentano artisti maturi o in alcuni casi i loro lasciti. La decana delle galleriste Victoria Miro, che dalla focalizzazione originaria su artisti emergenti si è spostata verso nomi affermati, cavalca l'onda popolar-mediatica generatasi per Yayoi Kusama, con varianti dei famigerati ‘polka dots' che raggiungono regolarmente quotazioni milionarie, ma approfitta anche dello spazio dedicato alla ben più giovane Sarah Sze dal Guggenheim per testare il suo mercato.

David Zwirner, che nella galleria di Chelsea a New York ha subito l'assalto del pubblico per l'esibizione dedicata a Kusama, dedica l'intero stand ai pannelli colorati di Suzan Frecon, con prezzi nel range 50-500mila $. Sempre tra le artiste affermate da tempo, la rivale Gagosian vende un numero considerevole di edizioni delle foto collage recenti di Nan Goldin, che combinano nudi e arte classica, con prezzi attorno a 90mila €. Anche la galleria Kordansky approfitta di una concomitante esibizione museale, questa volta al Metropolitan Museum, per proporre sul mercato le opere di Lauren Halsey. Thaddeus Ropac ripropone con successo anche a Frieze l'artista ottuagenaria omaggiata la settimana prenderne a Tefaf, Martha Jungwirth, vendendo altre sue opere nel range fra 280 e oltre 400mila €, prezzi tutto sommato contenuti se comparati con quelli richiesti per nomi come Rauschenberg, Baselitz e Alex Katz presenti nello stesso stand.



Magdalena Abakanowicz Kolo I, 1973. In vendita da Micheal Rosenfeld Gallery

Hauser&Wirth prosegue con la sua strategia di recupero di artisti ‘dimenticati' del recente passato, con una esibizione monografica dedicata a Jack Whitten, lavori in toni bianco e nero dagli anni ‘70 al decesso, vendendo lavori su carta a partire da 75mila $ e opere su tela nelle centinaia di migliaia di dollari, fino alle sette cifre richieste per una scultura unica. Buona la presenza anche di grandi gallerie non basate in Occidente, come la sudafricana Goodman Gallery che vende diversi lavori di William Kentridge, fra cui una scultura bronzea a forma di moka per caffè a 500mila $ e disegni attorno a 600mila $. La brasiliana Luisa Strina, altra signora storica del mercato dell'arte, propone a 70mila $ una premonitrice installazione di Alfredo Jaar del 1988, lavoro unico con un estintore di sicurezza sormontato da un fragile globo terrestre a cui fa da supporto. L'altra galleria brasiliana Vermelho spinge, invece, progetti locali tesi a valorizzare e proteggere le comunità degli Indios delle Amazzoni. Opere d'arte che riflettono su temi identitari, sociologici ed ambientali più che la ‘facile' pittura delle proposte più commerciali.