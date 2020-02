Friggere con aria calda e quasi senza olio: ecco le soluzioni più efficienti Il gusto è diverso, l’interno è più umido ma, grazie al calore intenso, qualsiasi cibo diventa croccante e senza l’effetto unto (patatine comprese) di Paola Guidi

Frittura 2.0 con i nuovi modelli di friggitrici (nella foto Aerofryer di Princess)

3' di lettura

Il mitico, gustoso fritto misto – pur vantando più di 2.500 anni di storia (ne erano appassionati gli antichi egizi) e pur essendo per i fanatici della dieta da evitare – è sempre in cima ai segreti desideri di tutti. Ricorrendo alle tecnologie professionali, ora disponibili in versione domestica, è possibile accontentare il gusto anche delle classiche patatine, senza però l’effetto unto. Si tratta di mini pentole-fornetti che, imitando la cottura in forno e quella in padella, preparano con l’aria calda pietanze fritte quasi senza olio ma gustose e più sane.

Le differenze rispetto alla frittura tradizionale

Il gusto è diverso, l’interno dei cibi è più “umido” ma, grazie al calore intenso di potenti resistenze, qualsiasi tipo di cibo esce gradevolmente croccante. Il funzionamento è semplice: le resistenze all’infrarosso scaldano l’aria interna che viene fatta circolare da una ventola. Il grande vantaggio, rispetto alle friggitrici tradizionali oppure rispetto alla padella è che, usando pochissimo olio (un cucchiaio), gli alimenti non sono unti, hanno molte calorie in meno e non richiedono interventi perché tutto è automatico.

C’è anche un altro effetto secondario che viene scongiurato con questo tipo di pentole: durante il funzionamento non si formano i classici odori sgradevoli della frittura, tanto difficili da eliminare. Per chi ama un gusto un po' più forte, basterà aggiungere un secondo cucchiaio. Quello che rende questi apparecchi low-oil adatti a rapide preparazioni e ad altrettanto rapide pulizie, è la versatilità d'uso che consente di rendere croccante e leggero qualsiasi tipo di alimento (carne, pesce, verdure).

La Multifry di De’ Longhi





I modelli sul mercato

La Multifry di De’ Longhi oltre alla pala mescolatrice ha due potenti resistenze, superiore e inferiore, che consentono di alternare alla frittura anche altre cotture. Il nuovo modello Aerofryer Digitale XXL (da 4,5 litri) di Princess si rivela molto facile da usare perché un semplice e intuitivo display guida l'utente a scegliere secondo il tipo e la quantità di cibo necessari. E per chi ha poco tempo a disposizione Actifry Smart di Tefal è dotata di un’app con 200 ricette, implementabili e personalizzabili, che si può seguire a distanza. Si seleziona sul display dello smartphone o del tablet la ricetta, dopo aver posizionato gli ingredienti all'interno, e poi si attiva il funzionamento. Condividendo, tra l'altro, la ricetta, le sue variazioni e i risultati sui social. Easy by Fry di Moulinex ha invece un sistema ciclonico di distribuzione dell'aria calda che consente ben 8 modalità impostate anche per torte, pizze e grigliate.