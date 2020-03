Frigo condominiale self service, non occorre l’assemblea

L’amministratrice ha agito basandosi sull'articolo 1102 del Codice civile “Uso delle cose comuni “ che così recita:

“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.



Non c’è stato bisogno di passare per l’assemblea condominiale.

Ha poi sentito i rappresentanti dei proprietari degli appartamenti eil building manager della proprietà (fondo Investire) per le famiglie in affitto (anche con formula patto di futuro vendita) che hanno espresso la propria opinione tramite rappresentanti. Quattro frigoriferi sono interni agli edifici, uno in uno spazio comune a uso di tre torri.

La prassi di Frescofrigo

«FrescoFrigo -spiegano dalla sart up - solitamente parla con la società che amministra il condominio, che a sua volta parla con i condomini per avere un consenso generale. In linea generale la richiesta/contatto con noi potrebbe partire sia dall'amministratore che da un condomino che contatta FrescoFrigo e poi lo segnala all'amministratore. Per Cascina Merlata ci siamo interfacciati direttamente con la società che amministra il condominio. Tutto questo è avvenuto grazie a Laserwall il partner che ha dato vita insieme a noi a questo progetto».



La formula giuridica e i tempi

Il condominio ha siglato un contratto di comodato d'uso gratuito con nessun costo per il condominio e i condomini. Dalla sigla del contratto all'installazione del frigorifero ed erogazione del servizio con primo rifornimento dei prodotti occorrono circa dieci giorni lavorativi.