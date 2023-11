Friuli: ritrovato il cadavere di Giulia Cecchettin vicino al largo di Barcis. Prosegue la ricerca dell’ex fidanzato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il corpo di una giovane donna è stato trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche di Giulia Cecchettin. È in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giiovane scomparsa da una settimana assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, ma tutti gli indizi lasciano presagire che si tratti del corpo della giovane donna scomparsa insieme all’ex compagno nei giorni scorsi. Il corpo è stato recuperato, stando alle prime i formazioni, in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo.

L’iscrizione dell’ex fidanzato nel registro degli indagati

Il ritrovamento del cadavere arriva dopo la svolta delle ultime ore con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex fidanzato della studentessa di Vigonovo, accusato di tentato omicidio. A far scattare l’iscrizione è stato un video, breve e terribile, ripreso sabato notte nella zona industriale di Fossò nel quale si vede Turetta colpire a mani nude Giulia, mentre i due litigano in auto. Poi la ragazza che tenta di scappare, lui che la rincorre, la colpisce ancora, fino a farla stramazzare a terra. Immagini terribili che mostrano infine Giulia sanguinante, caricata a forza da Filippo nella sua Fiat Punto nera, che poi si dilegua nella notte.

Loading...

Le perquisizioni nella casa della famiglia Turretta

Elementi sufficienti alla procura di Venezia per iscrivere Turetta nel registro delle indagini, disporre una perquisizione, effettuata nei giorni scorsi dai carabinieri per 3 ore e mezza nella casa della famiglia del giovane, a Torreglia, in provincia di Padova, e diramare un avviso di ricerca anche a livello internazionale. Il fascicolo, aperto inizialmente per scomparsa di persona, si è tramutato dunque in un’inchiesta per tentato omicidio, aggravato perché commesso dal sospettato verso una ragazza con la quale aveva un legame affettivo.

Il video delle violenze

Il filmato riprende inizialmente una colluttazione tra i due giovani e la telecamera è esattamente di fronte al marciapiede di via V Strada, dove erano state repertate macchie di sangue e tracce di capelli: Giulia viene ferita, perde sangue, cerca aiuto, gridando “mi fai male”. La Fiat si sposta a quel punto in un’area adiacente a quella della prima aggressione; la ragazza tenta di fuggire dall’auto, ma viene raggiunta ancora da Filippo, che la colpisce di spalle e la fa stramazzare sull’asfalto. Per i magistrati “atti diretti a cagionanare la morte” della 22enne, “colpita nuovamente al fine di evitare che la stessa fuggisse”. La vittima è a terra, sanguinante, appare inerme. Gli ultimi frame mostrano l’indagato che la carica a forza sulla Fiat Punto nera, e si dilegua nella notte.