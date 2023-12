Friuli: Sappada, il fascino il folklore delle Alte Dolomiti

Quando si parla di Dolomiti, gli aggettivi che ne incensano l’unicità spesso si sprecano. A regalare a Sappada il carattere distintivo di borgo alpino (già inserito nel Circuito dei più Belli d’Italia) non è tanto la possibilità di dilettarsi in inverno e in estate con il nordic walking, gli sci, le ciaspole, le vie ferrate, le escursioni a cavallo, il trekking, la mountain bike e molto altro. L’appellativo di montagna autentica qui è ben speso per le tante proposte culturali legate alla tradizione (il Carnevale e le sue maschere, per esempio) e per i diversi musei etnografici e contadini sparsi nell’Alta Valle del Piave (il grande fiume nasce poco lontano dal paese), all’estremità nordorientale del bellunese, e fra le sue 15 Borgate costellate dalle Blockhaus in legno che risalgono al XIX secolo.

Sappada è distintiva anche perché qui si parla il plodarisch, un dialetto germanofono affine a quello delle vicine isole linguistiche di Sauris e Timau, che da tempo attrae l’attenzione di dialettologi di fama internazionale. Attrattiva, infine, è anche la cucina sappadina da gustare nelle baite e nei rifugi, fra le cui proposte non passano inosservate la ricotta acida (“Saurn Schotte”) insaporita con erbe aromatiche da abbinarsi alla polenta, il “Gepichta Kropfn”, piatto di ravioli ripieni di ricotta e menta selvatica conditi con semi di papavero, e i “Kneidl”, i tradizionali gnocchi di pane e speck.