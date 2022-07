Friuli. Alla scoperta dei Borghi della Carnia

Arrivare in Carnia, forse tra le montagne più autentiche delle nostre Alpi, ed immergersi nei suoi borghi e nei territori circostanti quelli idealmente intorno al Monte Zoncolan dove si può andare in giro a piedi, a cavallo o in bici. In un itinerario lungo poco meno di 100 km si alternano alcuni dei borghi più belli d'Italia: Arta con le acque termali dove gli amanti di arte e storia resteranno affascinati da Zuglio, lo lulium Carnicum, la città romana più a nord di Italia; Sauris, tra i vicoli curati e silenziosi, famoso non solo per il suo prosciutto ma anche perché è un'isola alloglotta (i suoi abitanti parlano e si tramandano da secoli una lingua molto particolare, che deriva dal tedesco); Sutrio, ai piedi del Monte Zoncolan, famosa per gli artigiani del legno ma anche per i suoi palazzi settecenteschi perfettamente conservati e armonizzati con il paesaggio; Venzone “villaggio ideale dove è bello vivere” e ancora Raveo, borgo autentico d'Italia, adagiato su una conca, Pesariis il paese degli orologi dove la tradizione orologiaia è iniziata dal 1700. Lungo le strade del Paese sono esposti 12 monumentali orologi di tutti i tipi, veri e propri capolavori, ciascuno con una sua tecnologia e una sua storia. Da non perdere sia a Sauris sia a Sutrio l'ospitalità autentica in un albergo diffuso come quelli dell'Albergo Diffuso Sauris e Albergo Diffuso Sutrio.

