Friuli Venezia Giulia - I 200 presepi di Grado

Saranno oltre 200 i presepi in mostra nella tradizionale rassegna natalizia di Grado, l'incantevole cittadina sospesa fra laguna e Adriatico, in Friuli Venezia Giulia. Sparsi lungo il Porto Mandracchio e negli angoli più caratteristici del castrum (il cuore antico della località balneare), saranno visibili in un percorso itinerante, fra calli e campielli. Quelli preparati con i materiali più fragili e preziosi saranno ospitati nei locali del Cinema Cristallo e della Casa della Musica. I presepi provengono da diverse parti del Friuli, d'Italia e anche da alcuni paesi europei. Nei giorni 15, 22, 26 e 29 dicembre e 1 e 6 gennaio, si potrà partecipare alle visite guidate gratuite con degli accompagnatori musicali di grande atmosfera: gli zampognari. Durante il percorso, sarà possibile scoprire lavorazioni, tecniche, storie e segreti di questi piccoli capolavori di abilità manuale. Da non perdere il 24 dicembre, Babbo Natale, a bordo di una batela (tipica imbarcazione dei pescatori isolani). E dopo la Marcia del Panettone il 26, il 27 e 28 dicembre grande divertimento con il festival internazionale degli artisti di strada.