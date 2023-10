Friuli Venezia Giulia - Castello di Buttrio

Fra le dolci colline dei Colli Orientali del Friuli in un’oasi di rara bellezza il Castello di Buttrio è una destinazione olistica che invita a riflettere e godere del tempo come quello che serve per la maturazione di un buon vino. Qui si possono fare esperienze immersive tra la produzione vitivinicola e l’ospitalità ma soprattutto addentrarsi nella cultura del vino guidati da Alessandra Felluga che, alla quarta generazione di vignaioli, con le figlie Maria Vittoria, Michela e Maria Eugenia gestiscono una tenuta di 38 ettari risalente al 1600. A dominare i vigneti e le dolci colline circostanti c’è la dimora storica, un antico maniero che, dopo un accurato restyling, è diventato un boutique hotel di 16 camere, ciascuna arredata in modo originale, piscina esterna, palestra e sauna. Per chi vuole essere ancora più a contatto con il mondo del vino si può optare per l’Agriturismo Tra le Vigne che dispone di quattro ampie camere arredate in uno stile country, non molto lontano dal castello. Tutte intorno dolci colline che si possono scoprire a passo lento oppure in bicicletta. Cuore pulsante del Castello sono i vigneti. Ergendosi sulla sommità della collina Pampinutta, toponimo che deriva da “pampino”, la foglia della vite, inevitabilmente si fonda sulla sua coltivazione. Le etichette de Castello di Buttrio sono pluripremiate, nate dalla valorizzazione e dalla sapiente cura dei vigneti storici, patrimonio inestimabile dell’azienda che si possono gustare anche in occasione di aperitivi in vigna. Tra queste, bianchi freschi e minerali come il MonBlanc, Ribolla Gialla, Chardonnay, Friulano, Sauvignon e Pinot Grigio, e rossi intensi e profondi come, Refosco, Merlot, e Pignolo. Sono proprio le degustazioni guidate che consentono di conoscere la genesi e la ricerca che c’è dietro ogni vino, secondo una filosofia che valorizza al massimo la natura e punta ad un prodotto non artefatto. Sia l’ Agriturismo Tra le Vigne, nei pressi della cantina, sia l’Osteria al Castello di Buttrio propongono poi una cucina territoriale curatissima e ideale da abbinare ai vini della casa.

2/9 4/9 Menu