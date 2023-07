Friuli-Venezia Giulia - Volo panoramico in elicottero da Pordenone a Venezia

Un volo panoramico in elicottero da Pordenone a Venezia è un'occasione elettrizzante per visitare il territorio. Questo viaggio è in grado di regalare emozioni indimenticabili, ammirando dall’alto uno spettacolare paesaggio che si estende dai colli al mare. Momento clou è il sorvolo sulla città di Venezia e la sua affascinante laguna, ricca di storia e caratterizzata da panorami mozzafiato.

