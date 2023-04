Friuli Venezia Giulia, alle 12 affluenza tra l’11% e il 12%, in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando sono noti i dati relativi a quasi tutte le sezioni (1.262 su 1.360), l’affluenza alle ore 12 per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia oscilla tra l’11% e il 12%. Lo si rileva dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia. All’ultima tornata elettorale per le regionali, nel 2018, quando si votava in un unico giorno, alle 12 l’affluenza definitiva si era attestata al 18,07%. Il portale suddivide le percentuali di affluenza per circoscrizione: a Trieste alle 12 è pari all’11% con tutte le 276 rilevate; a Gorizia è del 12% (143 su 153); a Udine del 12% (440 su 491); a Tolmezzo dell’11% (113 su 121); a Pordenone dell’11% (290 su 319).

Ha votato poco dopo le 10 nel suo seggio in via Carli a Trieste il presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e candidato per il centrodestra in questa nuova tornata di elezioni regionali. Indossando jeans, sneakers e un giubbotto grigio chiaro con il logo della Barcolana e la scritta Io sono Friuli Venezia Giulia, Fedriga è arrivato al seggio assieme alla moglie e ai due figli piccoli. Alcuni elettori gli si sono avvicinati e gli hanno stretto la mano, incoraggiandolo e confidandogli che avrebbero votato per lui. Una volta consegnata la scheda al presidente di seggio e uscito dalla sede elettorale, Fedriga ha rinnovato il suo appello a recarsi alle urne: “E’ importante votare e scegliere il futuro della Regione. L’appello che faccio è che tutti cittadini esprimano il loro voto anche per non indebolire i processi democratici. La mancata partecipazione al voto rischia di diventare un allontanamento del sistema democratico del nostro paese e del rapporto tra eletto ed elettore”.

Ha votato invece nel suo seggio a Tricesimo (Udine) Giorgia Tripoli, la candidata alla presidenza del Friuli Venezia Giulia sostenuta dalla lista Insieme Liberi. Tripoli è l’unica donna tra i quattro sfidanti alla carica di presidente di Regione. Della lista che la sostiene fanno parte una compagine No Vax e una galassia di organizzazioni analoghe. Ieri Tripoli aveva annunciato che si sarebbe recata al seggio al mattino presto per poi raggiungere Verona e visitare il Vinitaly.