Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione 60 milioni per gli impianti di risalita

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un pacchetto di investimenti da oltre 60 milioni di euro. È il Piano Montagna365 varato dal Friuli-Venezia Giulia per lo sviluppo delle località turistiche montane grazie alla realizzazione di nuove opere e servizi oltre alla manutenzione delle strutture già esistenti. Un piano la cui roadmap terminerà entro il 2025.

«Da qui al 2025 abbiamo impegnato e investiremo oltre 60 milioni di euro per lavori di manutenzione, realizzazione di nuove piste e impianti e potenziamento dei servizi con l’obiettivo di sviluppare la nostra montagna e renderla sempre più appetibile per nuovi turisti, mettendo al centro anche la stagione estiva - spiega Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo -. Alcuni dei principali investimenti riguardano infatti la strategia per vivere le terre alte tutto l’anno come, per esempio, la seggiovia Giro d’Italia inaugurata a dicembre, un omaggio alla corsa rosa che ha contribuito a rendere celebre una delle nostre cime più belle, lo Zoncolan, oltre a un’altra serie di importanti interventi che interessano tutti i poli aumentando i servizi a favore dei turisti». Altri fondi della regione sono destinati alla strutture ricettive vere e proprie. «Servono strutture moderne e posti letto di qualità - continua l’assessore -. È quanto prevede il bando del Fondo turismo da 14 milioni per dare così impulso ad un restyling a 360 gradi di tutti i nostri poli montani».

Tra le località interessate dal piano c’è Tarvisio. Qui si amplierà il polo sciistico offrendo, dopo la realizzazione di alcune varianti, un percorso alternativo agli sciatori che giungeranno sul Monte Florianca grazie ai due impianti esistenti nell’area a monte, le seggiovie Hutte e Florianca. Interventi anche per un parco giochi, la realizzazione di una adrenalinica “zip line”, teleferica che con una rapida discesa regala l’emozione del volo per finire con cinque nuovi percorsi per mountain bike. Sempre nel tarvisiano, con lo stanziamento di 10 milioni, si da il via al collegamento tra l’area di Valbruna e il Monte Lussari con l’affidamento dello studio di fattibilità.

In Carnia, nell’area dello Zoncolan, sempre con i fondi del Piano Montagna365 sono già terminati i lavori per i percorsi dedicati per sci alpinisti e mezzi di servizio dei rifugi e la seggiovia Giro d’Italia, realizzata dalla Leitner di Vipiteno, la prima della regione a sei posti realizzata con uno stanziamento di 10 milioni. Sempre in questo comprensorio con una spesa di tre milioni nei prossimi mesi si lavorerà per il rifacimento della Pista 3 e l’ampliamento della Pista 2 che, secondo i piani, dovranno essere pronte per la prossima stagione invernale.

A Sella Nevea, area amata dagli appassionati di freeride, verranno realizzate una nuova seggiovia e un’altra pista mentre a Forni di Sopra una nuova seggiovia raggiungerà il Monte Simon. Qui verranno create due nuove piste e una pista di collegamento che si potrà percorrere con gli sci ai piedi. Altre opere, questa volta legate allo sviluppo estivo, sono in fase di studio con l’amministrazione locale. Un analogo modello di concertazione si segue a Piancavallo dove si lavora per predisporre un piano d’investimenti per il rilancio della località che tra le sue attrattive conta lo snow park oltre alle piste di bordercross e snowborder. Potrebbe diventare un’altra capitale estiva dell’outdoor se verranno creati nuovi trails, l’area per la realizzazione di pump track, skills area, percorsi XC, percorsi didattici e una bike downhill. Per il collegamento tra Pian dei Nidi e Sappada 2000 sono destinati 15,5 milioni e si sta pensando allo sviluppo di Nevelandia, un grande parco giochi sulla neve.

Per quanto riguarda la stagione invernale 2021-2022 Bini dice: «Siamo molto soddisfatti dell’andamento e tra dicembre e febbraio abbiamo registrato oltre 574mila presenze con un incasso di 12 milioni di euro con gli skipass - sottolinea soddisfatto l’assessore -. È un record che ci riporta in linea con i valori pre-Covid».