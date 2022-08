Friuli Venezia Giulia. Il silenzio dei boschi intorno a Cavazzo, Mediana e Fusine

Nuotare nelle acque limpide e turchesi del Lago di Cavazzo alle pendici della Alpi Carniche, in un contesto di tranquillità assoluta, è un'idea da prendere in seria considerazione per evitare il sovraffollamento del litorale adriatico. Si tratta del bacino lacustre più grande del Friuli Venezia Giulia, vi si può praticare tutti gli sport acquatici, vela in primis, oppure pescare dall'ampia partitura di percorsi naturalistici e ciclabili, perfetti anche per gli appassionati di bird watching. Un'atmosfera ancora più intima è quella che si respira al piccolo lago di Mediana, poco distante da Sauris di Sopra, iconico borgo nel cuore della Carnia. Il suo colore verde smeraldo è qualcosa di più di un invito a una nuotata in mezzo alla vegetazione rigogliosa che circonda le sue sponde. Per finire in bellezza, una citazione d'obbligo è per i Laghi di Fusine, due bacini completamente circumnavigabili e letteralmente immersi in un paesaggio da cartolina alpina (con lo sfondo della dorsale delle Ponze, del Masso Pirona e il Mangart), teatro perfetto per gli adepti delle ferrate e dell'arrampicata sportiva ma anche per gli amanti delle camminate e delle traversate in quota.

