Friuli Venezia Giulia. Trieste dalla fotografia alla musica passando per il trekking urbano

In una delle città italiane con il più vario calendario di iniziative culturali da non perdere fino al 15 agosto al Salone degli Incanti la mostra “David LaChapelle-Fulmini”, con più di 90 opere realizzate da David LaChapelle, uno degli artisti più influenti e stimolanti del panorama mondiale, che ripercorre gli ultimi cinquant'anni della brillante attività creativa del fotografo. L'esposizione, che porta per la prima volta le opere dell'artista americano in Friuli Venezia Giulia, è curata dallo Studio David LaChapelle, sotto la direzione artistica di Gianni Mercurio, promossa da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste. Nelle serate d'estate non manca la musica con la seconda edizione di PGTSummer Music 2023, festival musicale del Polo Giovani Toti, in programma dal 21 luglio al 7 settembre. Si spazierà dal jazz all’indie, passando per le energiche sonorità punk, tutto nella suggestiva atmosfera del Polo Giovani Toti. Per chi ha poi voglia di cimentarsi in un trekking urbano si può partecipare a quelli dedicati alla Bora che consentono di scoprire Trieste e la sua anima da un punto di vista insolito e originale, quello del suo famoso vento. Sabato 29 luglio si potrà partecipare a Vigneti e osmiza vista mare, un percorso tra i vigneti che guardano il mare, per scoprire il territorio a due passi da Trieste (www.guidabora.it). Per tutta l'estate al Museo Sveviano c'è la mostra “La Quintaessenza di Zeno”, una mostra legata al centenario della prima edizione della celebre opera che ha rivoluzionato la letteratura non solo italiana

