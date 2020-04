Frode nelle forniture delle mense dei bambini: un reato «odioso» Esclusa la particolare tenuità del fatto per la società che vince l’appalto e fornisce alimenti diversi da quelli indicati nel capitolato di Patrizia Maciocchi

(Oksana Kuzmina - stock.adobe.com)

2' di lettura

Niente particolare tenuità del fatto per il titolare della ditta che vince l’appalto per la mensa scolastica, ma fornisce cibi di qualità diversa da quella indicata nel capitolato.

Un reato «odioso»

La Cassazione (sentenza 12073) ha respinto il ricorso del legale rappresentante della società contro la condanna per il reato di frode nelle forniture pubbliche: una condotta bollata come «odiosa» dai giudici di merito, perché messa in atto a danno di bambini. Per la difesa è inutile censurare anche il giudizio morale precisando che, quello contestato, non è un reato contro la persona. Senza successo anche il tentativo di invocare la non punibilità grazie all’applicazione della norma sulla particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del Codice penale). La Cassazione spiega che non ci sono margini. Il trattamento di “favore” chiesto dal ricorrente non più essere applicato, infatti, in caso di condotte abituali.

La sentenza Visualizza

Le condotte abituali

È proprio questo il caso della frode in forniture pubbliche quando riguarda i contratti di somministrazione di beni o servizi. Ipotesi in cui si realizza attraverso più atti senza perdere tuttavia la sua struttura unitaria. E questo perché, scrivono i giudici «ogni singolo inadempimento rappresenta solo l’aggravamento di un’offesa già inferta ed in essere, e perciò l’approfondimento di un disvalore della condotta già emerso e non, invece, un ulteriore momento di disvalore». Ogni inadempimento rispetto a quanto pattuito contribuisce ad accentuare dunque la lesione al bene giuridico protetto dalla norma e non è irrilevante ai fini penali. La Suprema corte chiarisce così che si tratta di un reato a “consumazione prolungata” che si realizza attraverso più condotte ripetute, facendo scattare quel comportamento abituale che lo pone al di fuori del raggio d’azione della non punibilità.