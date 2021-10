Frodi e infiltrazioni, le Fiamme Gialle scovano i crimini con i big data

«Quando si dice che ogni crisi è un’opportunità non ci si limita a ribadire un luogo comune» spiega il generale Giovanni Mainolfi, comandante della Guardia di Finanza del Veneto «ma anzi si afferma un principio ben noto alla criminalità, soprattutto economica. Siamo convinti che adattamento e flessibilità non siano solo caratteristiche connaturate all’essere umano ma anche al crimine e il Covid-19, con tutto il suo portato di tragedia e di difficoltà economica, ci ha messo in allerta fin da subito. Per questo assieme ai Prefetti, alle associazioni di categoria, agli enti e alle Pubbliche amministrazioni locali abbiamo considerato il rischio grave che una crisi di liquidità del sistema poteva rappresentare.

Un rischio che avrebbe potuto essere il cuneo usato dalla criminalità per insinuarsi nel sistema economico legale del territorio. Grazie a nuovi strumenti digitali, ad algoritmi complessi e alla possibilità di incrociare i dati di 160 banche dati in Italia e nel mondo, abbiamo creato un sistema in grado estrarre informazioni dai dati così costruendo modelli in grado non solo di segnalare il grado potenziale di pericolosità di un determinato soggetto, o azienda, ma anche di predire in qualche misura eventuali comportamenti illeciti. Usando questi sistemi digitali assieme al nostro expertise investigativo siamo riusciti ad ottenere risultati importanti in parte anche stroncando sul nascere azioni illecite ai danni della comunità».

Utilizzando proprio questi algoritmi complessi, la Gdf del Veneto si è soffermata sulle oltre 2mila nuove imprese registrate alle Camere di Commercio territoriali tra marzo e maggio 2020, diverse delle quali non hanno mai operato né prima né dopo il lockdown ma che per come erano costruite avrebbero potuto puntare facilmente ai ristori di emergenza previsti dal Governo. Circa 1200 ditte individuali e 800 società erano state avviate, in Veneto, durante il lockdown. Ad un incrocio delle banche dati è emerso che il 20% di queste annoveravano tra i propri soci persone con precedenti.

Molto vivace il dinamismo criminale ma in una regione che è da sempre una cerniera tra est e ovest, le attività legate alla contraffazione e al contrabbando di carburante sono estremamente significative. Eclatante il caso scoperto dalla Gdf di San Donà di Piave nei mesi scorsi e che riguardava un sistema di cartiere che in pochi mesi aveva prodotto evasione di Iva e Accise per oltre 113 milioni di euro nel contempo garantendo ai carburanti introdotti illegalmente nel Paese una documentazione quasi inappuntabile.

Ma il Veneto della manifattura e della Pmi internazionalizzata è anche uno degli obiettivi degli investimenti delle organizzazioni criminali anche mafiose, sia attraverso operazioni di riciclaggio che tramite vere e proprie truffe finalizzate all’acquisizione di intere aziende. E anche qui i casi non sono stati pochi. Il più famoso, nel maggio scorso, è stato quello che ha visto la Gdf di Rovigo protagonista di un’operazione che ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale che mirava a impossessarsi dei beni aziendali di imprenditori locali in difficoltà economiche, e di sequestrare attività industriali, beni mobili e immobili per un totale di 47 milioni di euro.