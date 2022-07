Frodi sulle erogazioni pubbliche, così si estende il perimetro dei reati

Secondo la relazione, emerge in questo modo la consapevolezza che l’evoluzione della crisi innescata dalla pandemia ha comportato una diversificazione dei modelli di sostegno alle attività economiche, con nuove forme di incentivi.

L’indebita percezione

Anche nell’indebita percezione (articolo 316-ter ) sono state ora ricomprese tutte le provvidenze a matrice pubblicistica comunque denominate, che siano conseguite attraverso le condotte tipiche (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, omissione di informazioni dovute) e anche a prescindere dalla produzione di un danno per lo Stato. Si ricorda che, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica solo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164 a 25.822 euro. In questo caso la sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questo delitto è comunque residuale e meno afflittivo rispetto alla truffa e si configura quando difetta l’elemento decettivo proprio della truffa (artifizi, raggiri). In sostanza, quando si è in presenza di erogazioni concesse sulla base di un’autocertificazione dell’interessato relativa al possesso dei requisiti che ne costituiscono il presupposto, non si configurerebbe alcuna induzione in errore (necessaria per la truffa), realizzandosi il reato di indebita percezione.

La truffa aggravata

Infine, in merito alla truffa aggravata, la relazione evidenzia che in base a costante giurisprudenza di legittimità essa può concorrere con la malversazione di risorse pubbliche, trattandosi di frodi che vengono a esistenza in tempi diversi: l’una (la truffa) nel momento percettivo della provvidenza economica, l’altra (la malversazione) in quello successivo della fase esecutiva del progetto finanziato.

I fondi sotto la lente

L’oggetto della tutela penale