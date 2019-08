Frodi alle pompe di benzina, la Gdf intensifica i controlli di Marco Mobili

La frode alla pompa di benzina è l’incubo dei vacanzieri di Ferragosto. Per ridurre le brutte sorprese, e in alcuni casi anche possibili danni, la Guardia di Finanza ha alzato l’asticella dei controlli nella campagna straordinaria avviata a inizio giugno e che terminerà il 15 settembre prossimo.

Ad attirare le attenzioni delle Fiamme Gialle sono spesso i prezzi praticati dalle stazioni di servizio.

In molti casi, infatti, viene riscontrato il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione dei prezzi applicati al pubblico che prevedono, tra l’altro, una corretta esposizione in modo visibile dalla carreggiata dei prezzi, il rispetto dell’ordine dall’alto verso il basso sulla cartellonistica e l’esposizione per ciascuna tipologia di carburante dei prezzi applicati in modalità non servito.

Dal prezzo ingannevole o nascosto il passo è breve per vere e proprie truffe nell’erogazione dei carburanti. La quantità erogata alle colonnine, secondo la stessa Gdf, richiede la verifica della corretta taratura dei distributori. In queste ultime settimane numerosi i casi accertati di erogazione di carburante in misura inferiore a quella che l’automobilista legge sulle colonnine e questo per la sostituzione delle schede elettroniche contenute nei display ovvero per la contraffazione dei “piombi” o dei sigilli apposti agli impianti per impedirne la manomissione.

