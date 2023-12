Frodi Ue, nel 2022 crescono casi e importi, ma sotto la media del quinquennio

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Crescono, rispetto al 2021, i casi italiani di irregolarità e frode nei confronti dell'Unione europea, anche se restano inferiori alla media dell’ultimo quinquennio e comunque irrilevanti rispetto alle dimensioni della politica di coesione: sono state 514 le segnalazioni trasmesse nel 2022 all’Olaf, l’Ufficio europeo antifrode, dalle autorità italiane, il 6,86% in più dell’anno precedente. Per la gran parte (461) si tratta di irregolarità, violazioni non intenzionali e dunque meno gravi delle frodi (53 casi, pari al 10,31% del totale).

Sul piano finanziario, l'importo coinvolto è aumentato ancora di più, del 30,32%, passando dai 55,06 milioni del 2021 ai 71,76 milioni del 2022. Un disallineamento - sottolinea la Relazione annuale appena trasmessa al Parlamento dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Ue (Colaf) - che «può stare a indicare una aumentata capacità dei diversi organi deputati all'attività di controllo e di audit di mirare meglio le attività ispettive», grazie a una più efficace preventiva valutazione del rischio.

Loading...

La Relazione annuale in 234 pagine

Le 234 pagine della relazione, che illustrano anche la Strategia nazionale antifrode, sono state presentate a porte chiuse nella sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr, il Sud e le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, e dal generale di divisione Stefano Screpanti, comandante del nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Ue presso il Dipartimento per gli Affari europei. Per il Parlamento sono intervenuti la deputata Annarita Patriarca, a nome del presidente della Camera, e il senatore Giuliomaria Terzi di Sant'Agat a, presidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama.

SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITÀ/FRODI Loading...

Importi cresciuti di più per la politica di coesione

In linea con la tendenza emersa a livello europeo, la gran parte delle segnalazioni in Italia riguarda la politica agricola comune (307 casi, pari a quasi il 60% del totale), seguita dalla politica di coesione e pesca (111, il 21,6%) e dal settore delle risorse proprie, quello relativo alle entrate del bilancio Ue (96 casi, il 18,7% del totale). Gli importi sono cresciuti per tutte le tipologie, ma più marcatamente per la politica di coesione e pesca (+33,22%), che totalizza nel 2022 segnalazioni per 23,75 milioni, avvicinandosi ai 26,31 milioni (+25,46%) della politica agricola comune. Terza, per valore finanziario, l'area delle risorse proprie: 21,7 milioni (+32,86%).

Italia al nono posto in Europa

Come già ricordato, i dati 2022 si attestano comunque al di sotto del valore medio degli ultimi cinque anni, sia nei numeri assoluti (514 casi versus 647) sia negli importi (71,76 milioni contro 83,5 milioni). Per numero di casi, l'Italia nel 2022 è al nono posto nell'Ue con un’incidenza del 4,5% sul totale, in una classifica che vede svettare la Germania con 1.878 segnalazioni su 11.431, seguita da Polonia e Spagna, e chiudere il Lussemburgo.