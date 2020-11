Frontiera chimica verde Negli ultimi 30 anni ridotte del 60% le emissioni di gas serra e migliorata del 55% l’efficienza energetica. I casi delle imprese virtuose di Jacopo Giliberto

È “chimico”qualsiasi composto naturale o artificiale, e proprio per questo motivo l’industria chimica ha più di altre la capacità di intervenire sulla natura delle sue produzioni per ridurne l’impatto sull’ambiente. Non a caso è il segmento industriale che più degli altri ha saputo tagliare in modo radicale l’effetto della sua attività. Qualche numero a titolo indicativo: in 30 anni l’industria chimica italiana ha ridotto i gas serra di quasi il 60% e ha migliorato l’efficienza energetica di oltre il 55%. Cioè ha anticipato e superato a passo di cavallo gli obiettivi sempre più rigorosi che nel tempo si è data l’Europa (il nuovo obiettivo Ue è arrivare al 2030 con il -40% di emissioni serra e +32,5% di efficienza energetica).

Davanti a un Recovery fund che esige scelte rapidi che la borocrazia non riesce ancora a dare, le scelte verdi delle imprese sono un tema caldissimo: mentre a fine ottobre Symbola e Unioncamere hanno presentato il rapporto GreenItaly, oggi a Milano la Federchimica illustrerà la ventiseiesima edizione del rapporto Responsible Care e nella fiera Ecomondo di Rimini, per la prima volta in veste virtuale, la Fondazione per lo sviluppo sostenibile di Edo Ronchi convocherà gli stati generali della green economy. Che cosa dirà il rapporto Responsible Care? Difficile anticipare i dati, tuttavia quest’anno il tema ambientale della chimica vedrà in prima linea l’economia circolare con il 26,8% dei rifiuti produttivi riciclati e il 38% destinati al ripristino ambientale. Il 5,5% viene incenerito e il 4,8% finisce in discarica.

Le aziende che innovano

Ma più delle cifre è meglio parlare di fatti, di nomi e cognomi, di idee che funzionano. Ecco qualche esperienza.

La Nextchem (Maire Tecnimont) si è alleata con l’Aliplast (Hera) per rigenerare con una nuova tecnologia i polimeri più riottosi al riciclo. La Savio di Villaverla (Vicenza), specializzata nella progettazione e costruzione di impianti su misura per il dosaggio di prodotti chimici, insieme con Axchem di Lucca ha sviluppato una metodologia per risparmiare acqua e disidratare i fanghi industriali.