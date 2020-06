Frontiere aperte con paletti, Di Maio vola ad Atene. Italia secondo paese fornitore della Grecia C’è una “leva” che il responsabile della Farnesina potrà azionare nella trattativa con il collega Dendias, ed è quella dei rapporti economici tra i due paesi, che registrano un saldo commerciale a favore dell’Italia di Andrea Carli

La Grecia riapre ai turisti, ma con una "lista nera"



Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio vola ad Atene per incontrare il collega greco Nikos Dendias e convincerlo a rivedere la scelta del governo Mitsotakis di adottare restrizioni per chi dal 15 giugno arriverà da aeroporti in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Allo stato attuale per queste persone è prevista una quarantena di almeno 7 giorni che di fatto comprometterebbe l’intera vacanza.

I rapporti economici leva a cui ricorrere nella trattativa

C’è una “leva” che il responsabile della Farnesina potrà azionare nella trattativa, ed è quella dei rapporti economici tra i due paesi, che vedono l’Italia con il saldo commerciale a favore: seconda fornitrice della Grecia (dopo la Germania e seguita dalla Cina), e primo mercato di destinazione dei beni ellenici (seguito da Germania e Cipro). L’anno scorso l’export italiano ha superato i 4,5 miliardi, su un interscambio che, dopo aver subito un calo a causa della crisi economica, si è attestato su valori pressoché costanti negli ultimi anni (nel 2019 è stato pari a 7,2 miliardi).

Saldo commerciale a favore dell’Italia

La Grecia esporta in Italia principalmente prodotti agricoli (olio di oliva, frumento, tabacco), alimentari, prodotti ittici e silvicoli, metallurgici (acciaio, laminati, alluminio) e prodotti chimici e petroliferi raffinati. Per quanto riguarda l’Italia, il grado di penetrazione dei prodotti italiani è di massimo livello. I comparti più interessati sono quelli delle attrezzature industriali, delle macchine utensili, dei prodotti chimici e farmaceutici, dei mezzi di trasporto, dell’agro-alimentare, dei prodotti in gomma, plastica e carta, dei mobili, a cui si aggiungono i settori dei materiali da costruzione, delle telecomunicazioni, del tessile (abbigliamento e accessori) e dei prodotti di largo consumo.

Studenti greci nelle università della Penisola

La moda, il cibo e l’arte italiana sono molto diffusi e ben noti al pubblico greco, anche in considerazione del consistente numero di persone che parlano la lingua italiana e degli studenti greci che da decenni frequentano le Università della Penisola.