Frontiere, l’Ue decide sulla riapertura a 14 Paesi. Sulla Cina il nodo reciprocità La lista comprende 14 paesi, tra cui Australia, Canada, Giappone, Serbia, Corea del Sud e Uruguay. Esclusi Stati Uniti, Brasile e Russia dal nostro corrispondente Beda Romano

Coronavirus, l'Austria riapre i confini con l'Italia

La lista comprende 14 paesi, tra cui Australia, Canada, Giappone, Serbia, Corea del Sud e Uruguay. Esclusi Stati Uniti, Brasile e Russia

2' di lettura

BRUXELLES – Salvo sorprese, i Ventisette dovrebbero approvare oggi il compromesso raggiunto la settimana scorsa e relativo alla riapertura delle frontiere esterne dell'Unione europea a una decina di paesi terzi, sulla scia dello scemarsi dell'epidemia influenzale. Il negoziato diplomatico è stato lungo e accidentato, tante sono le variabili che i governi hanno dovuto prendere in conto. Una volta approvata la raccomandazione, l'impegno è vincolante da un punto di vista politico.



La lista comprende 14 paesi: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova-Zelanda, Rwanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay. A questi si aggiunge la Cina, nel caso dal paese asiatico ci fosse reciprocità nei confronti dei cittadini comunitari. Esclusi sono gli Stati Uniti, il Brasile e la Russia. Secondo il compromesso, i Ventisette sarebbero chiamati a verificare la lista ogni 14 giorni.

Diplomatici qui a Bruxelles hanno negoziato in questi giorni un criterio epidemiologico con cui stabilire se aprire o meno le frontiere esterne a singoli paesi terzi. Il parametro prevede che si possano aprire i confini con i paesi che negli ultimi 14 giorni abbiano livelli epidemiologici simili a quelli europei.

Posizione italiana incerta

L'approvazione per procedura scritta, lanciata lunedì, deve concludersi oggi. Le attese sono perché ci sia una maggioranza qualificata a favore del provvedimento.«Vi sono state nel fine-settimana discussioni con i paesi tentennanti, perché l’astensione vale voto contrario», spiegava un diplomatico. Molti paesi sono preoccupati per le conseguenze sanitarie e anche politiche (per esempio: aprire i confini ai cinesi, ma tenendoli chiusi agli americani). Tutti i grandi paesi – Germania, Francia e Spagna – avrebbero dato il loro assenso. Ieri sera era ancora incerta la posizione italiana. Danimarca e Irlanda non partecipano all'iter decisionale perché godono di esenzioni nel campo degli affari interni.

Sul tavolo è una raccomandazione. Le frontiere esterne dell'Unione sono comuni, ma vengono gestite in modo sovrano dai paesi membri. Se approvato, l'accordo è quindi un impegno politico, non un obbligo giuridico. I governi potranno modificare la lista, ma tenendo presente i rischi, se dovessero aprire le frontiere a paesi non inseriti nella lista. Il pericolo in questo caso è che per tutta risposta i partner europei reintroducano restrizioni alle frontiere interne della Zona Schengen, per evitare nuovi focolai infettivi.