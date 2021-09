Fruitimprese: torna a correre l’export di frutta nonostante i danni del clima

«I fenomeni climatici e le fitopatie – conclude Salvi – stanno mettendo in ginocchio interi comparti (penso alle pere con un crollo produttivo quest'anno fino all'80%) con pesanti perdite di quote di mercato in Italia e all'estero. Servono soluzioni immediate sul fronte dell'assicurazione contro le calamità e le perdite di reddito, anche se questo è un iter complesso e spesso non soddisfacente. Piuttosto bisogna usare i contratti di filiera (per cui c'è una disponibilità di 1,2 miliardi) per finanziare impianti per proteggere le nostre produzioni con le tecniche più innovative, come le reti anti-grandine, anti-brina e anti-cimice. Confidiamo che soluzioni positive si potranno trovare già al prossimo Tavolo ortofrutticolo nazionale convocato per ottobre».