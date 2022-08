Frutta e verdura, consumi in calo (-11%) e prezzi in aumento (+7%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le famiglie italiane hanno comprato meno frutta e verdura nei primi sei mesi dell’anno: l’11% in meno su base annua in termini di quantità e il 4% in meno se si guarda agli euro spesi. Secondo l’Osservatorio di mercato del Centro Servizi Ortofrutticoli (Cso Italy) sono state acquistate per il consumo domestico 2,6 milioni di tonnellate di frutta e verdura, per un calo che sale fino al 14% se lo si confronta con i consumi di 5 anni fa e un valore totale delle vendite pari a circa 6 miliardi di euro (-4%).

L’aumento dei prezzi, che ha accelerato nell’ultimo anno, potrebbe avere avuto un ruolo significativo: il valore medio ha raggiunto i 2,20 euro al chilo, +7% rispetto al 2021, +18% rispetto al 2018.

Il calo dei consumi interni, unito a quelli dell’export, preoccupa gli operatori: «A giugno – ha commentato la direttrice di Cso Italy, Elisa Macchi – il volume medio di ortofrutta acquistata da parte delle famiglie italiane è stato di 21,7 kg, il più basso sulla serie storica in nostro possesso. La spesa media del semestre di 237 euro fa segnare circa 6 euro in meno. Le 291 mila tonnellate di frutta acquistate nel mese di giugno sono il quantitativo mensile più basso dell'ultimo quinquennio e segnano un secco -12% sul giugno 2021, generando inoltre una contrazione della spesa del -10%, anche in questo caso il valore minimo dal 2016».

In questo difficile quadro, segnalano da Cso Italy, gli ortaggi perdono leggermente meno, ma confermano le difficoltà generali del comparto: in giugno sono state acquistate per il consumo fresco e domestico circa 207mila tonnellate (-10% rispetto a giugno 2021).



Nel segmento frutta al primo posto per rilevanza di acquisto a volume troviamo le arance che, di poco al di sotto delle 300mila tonnellate, sono il frutto più acquistato con un calo sul primo semestre 2021 del -8% ma con le clementine che, nel comparto agrumi, hanno registrato un ottimo +6%. Con 248mila tonnellate, le mele segnano un -6%, pari ad una perdita di volume superiore ad oltre 15mila tonnellate. Le banane, con 205mila tonnellate, confermano invece i quantitativi del primo semestre 2021. Sotto la terza posizione troviamo le fragole che, dopo la buona annata 2021, perdono il 13% fermandosi a 79mila tonnellate. kiwi e pere, che vedono la seconda parte della campagna di commercializzazione proprio nei primi mesi dell'anno, segnano rispettivamente un calo rispetto al primo semestre 2021 del -4 e di un pesante -40%.