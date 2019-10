Frutti dimenticati e artigianato

Si tiene dal 1996 e due volte l’anno, in primavera e in autunno, nel parco del Castello di Paderna in provincia di Piacenza la manifestazione “Frutti Antichi”, rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati, prodotti di alto artigianato e dell’agricoltura sostenuta anche dal Fai. L’appuntamento autunnale è per il 5 e 6 ottobre, due giorni in cui si potranno scoprire ben 40 varietà di kaki, collezioni di rare varietà di uva e melograni, mele dell’Appennino, ciliegi a cespuglio e vitigni autoctoni. Il pranzo nel Fienile è curato dallo chef Massimo Spigaroli. I fondi raccolti in questa edizione saranno devoluti alla valorizzazione del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, Colle dell’Infinito a Recanati (Mc).

www.fruttiantichi.net