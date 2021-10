Fs, due nuovi Frecciargento tra Genova, Firenze e Roma

I punti chiave Gli orari

Ascolta la versione audio di questo articolo

2' di lettura

Da lunedì 18 ottobre due nuovi Frecciargento accorceranno le distanze da Genova a Firenze e Roma. Lo comunica una nota di Trenitalia (gruppo Fs Italiane). Dice il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti: «Un’ottima notizia, in particolare in questo momento in cui la ripartenza del Paese e della nostra regione corre veloce grazie alla campagna vaccinale. Una ripartenza che necessita proprio di collegamenti per assumere ancora più slancio». Il network delle Frecce tra Genova e Roma sale così a 16 corse al giorno divise tra Frecciabianca e Frecciargento.

Gli orari

La nuova coppia di collegamenti partirà da Genova Piazza Principe alle 7,40 con arrivo a Roma Termini alle 12,10 e fermate intermedie a Genova Brignole (7,48), Rapallo (8,15), La Spezia ( 8,55), Pisa ( 9,50) e Firenze Campo Marte (10,46).

Loading...

La Freccia di ritorno partirà dalla capitale alle ore 16,50 per arrivare nel capoluogo genovese alle 21,10 (Brignole) e alle 21,17 (Piazza Principe ) e fermate a Firenze Campo Marte (18,15), Pisa (19,14), La Spezia (19,58) e Rapallo (20,32). La fermata di Rapallo, spiega Trenitalia, costituisce la novità di questo collegamento. La decisione di introdurre il nuovo servizio è motivata dalla ripresa della domanda. Inoltre, nei piani di Trenitalia, il nuovo collegamento sulla relazione Genova-Firenze-Roma potrebbe, a sua volta, stimolare una ulteriore domanda.

Il treno da Genova a Roma circola dal lunedì al sabato. Quello da Roma verso Genova tutti i giorni tranne il sabato.

Il Frecciargento utilizzato è composto da sette carrozze di cui due di prima classe. Su tutte le carrozze è disponibile la rete wi-fi e il portale di bordo che offre cinema, musica, news e informazioni di viaggio aggiornate in tempo reale.