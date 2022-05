Fs, emissioni di bond fino a 3 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Consiglio di amministrazione di Fs Italiane ha deliberato l'emissione di nuovi bond e il ricorso ad altri strumenti di provvista a medio/lungo termine per un importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro. Le emissioni, a valere sul programma Emtn quotato presso la Borsa valori di Dublino, saranno riservate agli investitori istituzionali. I proventi raccolti sul mercato dei capitali di debito nel 2022 finanzieranno i fabbisogni per investimenti del Gruppo Fs Italiane.

In particolare saranno destinati all’acquisto di nuovi convogli per il trasporto passeggeri regionale e per quello a media e lunga percorrenza, anche in ambito internazionale, nonché all'infrastruttura ferroviaria Alta velocità/Alta capacità. Nell’ambito delle nuove emissioni obbligazionarie Emtn, chiarisce la nota, Fs Italiane pianifica anche nuove operazioni green finalizzate a finanziare gli investimenti sopra indicati.

Parte dei proventi saranno dunque destinati a finanziare lo sviluppo di Fs all’estero, in particolare sui mercati francese (dove il Frecciarossa di Trenitalia è già in circolazione da qualche mese lungo la tratta internazionale Milano-Torino-Lione-Parigi, mentre ai primi di giugno il Frecciarossa debutterà anche sulla linea interna Parigi-Lione) e spagnolo (l’ingresso di Trenitalia sulla rete ad Alta velocità iberica è atteso entro la fine di quest’anno, iniziando dalla rotta Madrid-Barcellona).

Una curiosità: il marchio commerciale di Trenitalia in Spagna sarà iryo, che unisce le parole “andare” e “io” in spagnolo.