Dalla collaborazione tra Ferrovie dello Stato Italiane e Vodafone Business nasce un lavoro congiunto che ha permesso di analizzare le abitudini di mobilita’ degli italiani e raccontare la vita delle stazioni con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione e le esigenze del settore dei trasporti, per pianificare al meglio gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto.

Integrando nella piattaforma FS di Geospatial data intelligence “SIMS” (Strategic Information Management System) i dati generati dalla rete mobile Vodafone si ottiene una visione olistica della mobilità, che va oltre al semplice viaggio in treno ma descrive in modo compiuto i movimenti delle persone da quando escono di casa a quando arrivano a destinazione.

Questa metodologia, che impiega i dati telefonici non personali e anonimizzati, nel pieno rispetto della privacy, permette di ottenere informazioni temporali e spaziali dettagliate. Ciò rappresenta un approccio innovativo per il monitoraggio della mobilità, che coinvolge circa 23 milioni di SIM, 200.000 celle telefoniche e 30 miliardi di posizioni giornaliere.

FS Italiane e Vodafone Business Analytics per i trasporti: le analisi della mobilità in Italia

Le ricerche mostrano che in media oltre 35 milioni di italiani si spostano quotidianamente nei giorni lavorativi, mentre quasi 34 milioni nei giorni festivi. In termini di mobilità, ogni viaggiatore compie circa due spostamenti e mezzo al giorno, percorrendo una distanza media di 47 km nei giorni feriali e oltre 50 km nei festivi. Queste rilevazioni in tempo reale offrono una visione dinamica delle abitudini di mobilità, consentendo anche di analizzare le variazioni stagionali.



Un aspetto particolarmente interessante di questa collaborazione è lo studio della vita nelle stazioni ferroviarie. Grazie ai dati raccolti, FS Research Centre, il centro di alta competenza interno al Gruppo FS per lo sviluppo di studi e ricerche sulla mobilità, elabora mensilmente un’analisi dettagliata sulle frequentazioni di tre importanti stazioni della rete ferroviaria nazionale: Roma Termini, Milano Centrale e Napoli Centrale. Ad esempio, i dati di ottobre rivelano che 9,6 milioni di persone hanno transitato per Roma Termini, 6,7 milioni a Milano Centrale e 5,2 milioni a Napoli Centrale.

Questi studi non solo quantificano le presenze, ma offrono anche approfondimenti su provenienza e destinazione dei viaggiatori, tipologie di treni utilizzati e tempi di permanenza nelle stazioni.

Vodafone Analytics, la soluzione di Vodafone Business dedicata ai dati geospaziali, con il suo approccio d’avanguardia rappresenta dunque un efficace strumento per la trasformazione digitale del settore dei trasporti.





Questa tecnologia, sviluppata da Vodafone Business, si avvale di informazioni non personali generati dalla Rete Mobile Vodafone , combinando più di 20 milioni di clienti in Italia e una copertura 4G/4.5G che supera il 98% del territorio nazionale. L’analisi approfondita dei dati, rispettosa della privacy e della conformità GDPR, ha permesso a Vodafone di offrire, in collaborazione con gli esperti del settore dei trasporti del FS Research Centre, una panoramica senza precedenti sul comportamento collettivo e le abitudini di mobilità.



Vodafone Analytics dà l’opportunità di trasformare semplici dati in informazioni preziose. Per esempio, attraverso l’analisi della domanda, è possibile identificare profili dettagliati, percorsi, con una granularità spaziale e temporale ineguagliabile. Questo consente di capire non solo dove le persone viaggiano, ma anche come e perché lo fanno.



Le soluzioni offerte da Vodafone Business includono modelli di simulazione multimodali, stime della domanda potenziale per servizi o infrastrutture di trasporto, e cruscotti di monitoraggio della mobilità. Queste capacità sono particolarmente utili per pianificare e ottimizzare il trasporto pubblico locale, comprendere le abitudini di mobilità, e persino per strategie di vendita door-to-door.