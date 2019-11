Fs Italiane, più di 5.700 assunzioni nel 2019 Le figure professionali sono: personale a bordo dei treni, agenti di vendita e assistenza, addetti alla manutenzione dei treni e dell’infrastruttura stradale e ferroviaria di Marco Morino

L’amministratore delegato di Fs italiane Gianfranco Battisti

Il gruppo Fs Italiane continua a crescere e a puntare sui giovani. Nel 2019 le persone assunte da Ferrovie dello Stato sono state 5.724, un numero di gran lunga superiore alle 4mila previste dal Piano industriale 2019-2023. Nel dettaglio, Trenitalia ha assunto 1.908 giovani, Rete Ferroviaria Italiana 1.824, Anas 631, le altre società del gruppo 1.361.

Le figure professionali previste sono: personale a bordo dei treni, agenti di vendita, assistenza e addetti alla manutenzione dei treni e dell’infrastruttura stradale e ferroviaria (dati aggiornati al 22 novembre 2019).

«Il gruppo Fs Italiane, in un momento di importanti trasformazioni come quello che stiamo vivendo, è chiamato a dare l’esempio perseguendo interessi di lungo periodo per il Paese, come il lavoro per i giovani – sottolinea Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Fs-. Sono oltre 5.700 i giovani assunti nel 2019. Persone scelte per migliorare i livelli qualitativi del servizio, soprattutto nel settore regionale per semplificare la vita quotidiana dei pendolari. È questo l’impegno concreto del gruppo per definire un nuovo modello di sviluppo del futuro che sia sostenibile e condiviso. È nostra responsabilità valorizzare i giovani, le loro capacità e competenze, affinché diventino a loro volta fonti di valore, protagonisti e costruttori del bene comune».

Assunzioni in Alto Adige

Intanto in Alto Adige si sono aperte le selezioni per oltre 100 nuove assunzioni nel gruppo Fs Italiane. La selezione è indirizzata ai giovani determinati e appassionati da formare e inserire in diverse qualifiche di operatori del settore ferroviario. Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana ricercano capitreno, macchinisti, capi stazione, operatori specializzati della manutenzione rotabili e dell'infrastruttura, tecnici commerciali e altri da assumere in ambiente in forte espansione, modernizzazione e crescita.

Per l’assunzione è richiesta la conoscenza certificata delle lingue italiana e tedesca. Tutte le offerte di lavoro, le modalità per accedere alle selezioni e gli ulteriori requisiti sono pubblicati su fsitaliane.it, nella sezione Lavora con noi. Le nuove assunzioni sono funzionali anche al ricambio generazionale nelle Direzioni locali delle due società per garantire i servizi di trasporto ferroviario nell'ambito della Provincia di Bolzano.