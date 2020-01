Fs, maxi piano da 6 miliardi per i nuovi servizi ai pendolari Per il trasporto locale arriveranno 600 treni nuovi entro il 2023. Battisti: «Recuperare il gap sul trasporto regionale e metropolitano è priorità» di Marco Morino

Sei miliardi di investimento per 600 nuovi treni entro il 2023. È l’impegno di Fs in favore dei pendolari. Nel trasporto regionale è concentrato circa il 90% dei passeggeri del sistema ferroviario italiano nel suo complesso. Ogni giorno, per lavoro o studio, 1,5 milioni di pendolari in particolare scelgono Trenitalia per i propri spostamenti regionali e metropolitani. Dati che spiegano il cambio di paradigma in atto nel gruppo Fs ed evidenziato dal piano industriale 2019-2023.

L’annuncio del ceo Battisti

«La nostra priorità sono i pendolari, a cui è dedicata la nostra attenzione e che sono al centro di tutte le nostre attività quotidiane», dice al Sole 24 Ore Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Fs Italiane. «Recuperare il gap qualitativo sul trasporto regionale e metropolitano – afferma Battisti - è la grande sfida del nuovo piano industriale del gruppo. Dopo aver vinto negli anni scorsi la sfida dell’alta velocità adesso la nostra ambizione è quella di costruire un modello di successo, affidabile, che vada incontro alle esigenze di chi tutti i giorni si sposta sui treni regionali. Lo confermano gli investimenti inseriti nei contratti di servizio di lunga durata sottoscritti con le Regioni, committenti del servizio».

Gli investimenti

I contratti di lunga durata con le Regioni, pari a 15, 10 e 9 anni, permettono a Trenitalia di programmare investimenti in nuovi treni, nel rinnovo di quelli già presenti nella flotta e nel miglioramento delle officine di manutenzione attive sul territorio. Al momento, i contratti di servizio firmati da Trenitalia nel periodo dal 2017 al 2019 sono 16: 13 Regioni, la provincia di Trento, la provincia di Bolzano e il nodo ferroviario di Torino (il committente è la Regione Piemonte). Fra questi, tre gare vinte (Emilia-Romagna, Valle d’Aosta e nodo di Torino) a conferma della sfida della competitività anche nel trasporto regionale.



A fronte di un valore dei contratti pari a 43 miliardi di euro (corrispettivi regionali + biglietti venduti), Trenitalia ha pianificato investimenti per circa 8,6 miliardi di euro fino al 2033. Nel complesso, l’insieme di tutti i contratti di servizio con i concessionari regionali prevede la circolazione di oltre 6.500 treni giornalieri che, nel 2019, hanno fatto registrare dieci milioni di viaggiatori in più rispetto al 2018. Si tratta di un percorso iniziato nel 2014, che ha già visto migliorare soddisfazione dei viaggiatori e puntualità delle corse regionali.

I nuovi treni regionali

Degli 8,6 miliardi di investimenti programmati la quota di gran lunga maggiore, circa 6 miliardi, è destinata all’acquisto di 600 nuovi treni per i pendolari, fra questi i celebri Rock (costruttore Hitachi) e Pop (Alstom). I treni sono stati esposti in numerose piazza italiane dalle Fs per mostrarli in anteprima ai cittadini. Un impegno economico che non ha precedenti in Italia. Nel 2019 sono stati consegnati oltre 70 treni regionali, di cui 50 Rock e Pop in Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Sicilia e Marche, oltre ai treni in Lombardia grazie alla cessione di una parte dell’accordo quadro di Trenitalia con le imprese costruttrici. Il valore economico degli oltre 70 treni regionali è pari a circa 500 milioni di euro.