Fsb in pressing per regolamenti internazionali sulle criptovalute

Il Financial stability board si prepara a predisporre un documento di consultazione che fissi i capisaldi di una nuova regolazione e una supervisione, anche su base internazionale, per disciplinare le criptovalute e i rischi di cui sono portatrici. L'iniziativa è stata annunciata oggi e l'obiettivo è arrivare alla predisposizione di un documento di consultazione da sottoporre alla riunione dei ministri finanziari e dei governatori centrali del G20 del prossimo giugno, con l'obiettivo di predisporre un testo definitivo entro luglio.

Ad accelerare il processo è stato l'annuncio fatto nei mesi scorsi da Facebook per la lancio della nuova criptovaluta Libra e l'obiettivo di utilizzare quest'ultima come una potente arma per i pagamenti digitali. Nel documento diffuso da Fsb si fa riferimento alla dichiarazione fatta dal G20 nella riunione del giugno 2019 ad Osaka, che in qualche modo evidenziava come l'innovazione tecnologica e le “stablecoin” possono determinare vantaggi per il sistema finanziario, soprattutto nelle economie emergenti. L'iniziativa di Libra, focalizzata sui pagamenti retail sia nazionali che cross border, ha però spinto a riconsiderare l'affermazione che i cripto asset non determinano rischi per la stabilità finanziaria, mostrando come invece questi possano essere fonte di potenziali rischi sistemici.

Gli obiettivi del Fsb

Gli obiettivi che il board si è dato per questo step iniziale sono quelli di tracciare un bilancio sui differenti approcci di regolazione e di supervisione attuali tenendo anche conto delle implicazioni cross border, della esigenze dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo. Sulla base di questo quadro, verrà predisposta una valutazione su quanto gli attuali impianti regolatori e di supervisione sono adeguati ed efficaci nell'individuare e disciplinare i rischi di stabilità e sistemici che possono originare anche dai singoli soggetti che fanno parte di una criptovaluta (soggetti emittenti, soggetti che amministrano gli asset, infrastrutture di pagamento, mercati coinvolti) e la loro interazione in quanto ecosistema. A valle di tutto ciò, verrà fornita una riposta multilaterale che può includere anche la predisposizione di un quadro regolatorio e di supervisione a livello globale.

