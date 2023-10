Ft: 007 belgi indagano la cinese Alibaba per spionaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

I servizi di sicurezza belgi stanno monitorando il principale hub logistico di Alibaba in Europa per attività di spionaggio. L’azione è stata avviata in seguito al sospetto che Pechino stia sfruttando la sua crescente presenza economica in Occidente anche per attività di intelligence. La notizia è riportata dal Financial Times.

In particolare, riferendosi alla divisione logistica di Alibaba con sede presso l’aeroporto cargo della città di Liegi, i servizi di sicurezza belgi hanno affermato che stavano lavorando per individuare «possibili attività di spionaggio o interferenza» da parte di entità cinesi, tra cui Alibaba.

Loading...

Alibaba export italiano in Cina per 5,4 miliardi

Alibaba ha firmato un accordo con il governo belga nel 2018 per lanciare un hub commerciale di e-commerce – gestito dalla sua divisione logistica Cainiao – che includerebbe anche investimenti nelle infrastrutture logistiche del Paese.

Il Servizio di Sicurezza dello Stato belga (VSSE) ha dichiarato al Financial Timese che la presenza di Alibaba «costituisce un punto di attenzione per il VSSE» a causa della legislazione che obbliga le aziende cinesi a condividere i propri dati con le autorità e i servizi di intelligence cinesi.

Sempre secondo il rapporto dei servizi di sicurezza belgi, Alibaba nega qualsiasi illecito.