Ft: Musk prepara una start-up di intelligenza artificiale concorrente di ChatGPT

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Elon Musk sta lavorando al lancio di una start-up di intelligenza artificiale capace di competere con il produttore di ChatGPT OpenAI. Lo riporta il Financial Times.



Musk, proprietario di Twitter, sta mettendo insieme un team di ricercatori e ingegneri di intelligenza artificiale e sta anche discutendo con alcuni investitori di SpaceX e Tesla per investire nella sua nuova impresa.

Loading...

Un gruppo di esperti di intelligenza artificiale e di dirigenti del settore, tra cui Musk, ha recentemente chiesto una pausa di sei mesi nello sviluppo di sistemi più potenti del GPT-4 di OpenAI, citando i potenziali rischi per la società.

Amazon sbarca nell’intelligenza artificiale e sfida Microsoft e Google

Secondo il Financial Times, il miliardario ha acquistato migliaia di processori da Nvidia Corp. per il nuovo progetto. Questa notizia ha contribuito a far salire le azioni del produttore di chip, che hanno guadagnato fino all’1,6% dopo il calo registrato all’inizio della sessione.