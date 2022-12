Ftse Mib / 1 Tenaris

La multinazionale italo-argentina, guidata dalla famiglia Rocca, è l'indiscussa regina del listino italiano nel 2022. Il gruppo, produttore di tubi in acciaio per l'oil&gas (ma non solo), è cresciuta spinta dal buon andamento del petrolio in generale, sommato all'aumento dei prezzi delle materie prime a una rinnovata attenzione al tema delle interconnessioni internazionali per il trasporto di fluidi. In un anno il titolo è cresciuto del 79,91 per cento

