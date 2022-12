Ftse Mib / 3 Banco Bpm

L'istituto di credito guidato da Giuseppe Castagna si aggiudica la palma per la migliore performance tra i titoli bancari italiani, insieme al gradino più basso del podio 2022 dell'Ftse Mib. L'anno va in archivio con un guadagno complessivo, a livello di corso azionario, del 27,22 per cento. I vertici hanno espresso grande fiducia anche per il 2023, anno che vedrà tra l'altro il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

