Ftse Mib a 30mila punti? Non è vero. Ecco perché ne vale 73mila

Il Dax 40 tedesco ha aggiornato il massimo storico superando i 16.800 punti. Mentre il Ftse Mib di Piazza Affari, nonostante un 2023 d’oro (+25%) che lo ha portato a superare per la prima volta dal 2008 la barriera dei 30mila punti, è però lontanissimo dal record del 2000 (50mila punti).

Il calcolo viene effettuato tenendo conto dei dividendi

Spesso il confronto tra l’andamento della Borsa tedesca e quella italiana è alimentato da questa narrativa. Tuttavia le cose non stanno proprio così. In realtà anche il Ftse Mib di Piazza Affari sta viaggiando in questo 2023 speciale sui massimi storici, oltre 73mila punti. A questo valore, che corrisponde a più del doppio rispetto a quei 30mila punti che leggiamo ogni giorni sui monitor finanziari, si arriva ponderando il calcolo dell’indice azionario delle blue chip italiane con quello delle big tedesche. Quel che è poco noto, infatti, è che il Dax 40, a partire dal 2006, è diventato un indice total return. Ciò vuol dire che il calcolo viene effettuato tenendo conto dei dividendi delle aziende quotate. Mentre il Ftse Mib è calcolato diversamente: ogni qual volta le società staccano una cedola, questa viene “eliminata” dal prezzo delle rispettive azioni e di conseguenza viene sottratta al valore dell’indice. E dato che Piazza Affari è una delle Borse più generose al mondo in termini di dividendi (3-4% annuo in media), questo effetto alla lunga finisce per pesare. Se il Ftse Mib fosse calcolato con la stessa formula total return del Dax 40 e facendo partire il conteggio dal 2006, avremmo appunto tutt’altro valore: 73.324 punti. Massimo di tutti i tempi.

Il confronto con il Dax

Questo ragionamento ci aiuta a capire che gli indici azionari vanno conosciuti in profondità e che metterli in confronto a fine anno solo in relazione alla variazione percentuale può non bastare per raccontare tutta la storia che quello stesso indice è chiamato a rappresentare.