Ftse Mib / 5 Prysmian

Il produttore di cavi industriali ha saputo cavalcare l'impennata dei prezzi delle materie prime, raggiungendo durante l'anno risultati record per l'intera storia del gruppo. Durante l'anno la società non ha interrotto il recupero avviato nella fase post Covid, ritoccando ulteriormente il massimo storico oltre i 30 euro, per una performance annuale (al 29 dicembre) del 6,64%

5/16 7/16 Menu