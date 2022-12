Ftx: arrestato alle Bahamas l’ex ad Bankman-Fried

Come detto, è probabile che gli Usa chiedano anche l’estradizione di Bankman-Fried: una richiesta che sarè esaudita dalle autorità del Paese caraibico non appena l’istanza sarà formalmente depositata.

L’offensiva mediatica

Bankman-Fried è alle Bahamas da quando Ftx ha richiesto la bancarotta assistita. L’ex amministratore delegato aveva spostato la sede di Ftx a Nassau, capitale delle Bahamas, da Hong Kong nel 2021. Nelle ultime settimane dopo il Chapter 11, il 30enne si è lanciato in un’offensiva mediatica con una serie di interviste virtuali per spiegare la sua verità, e per fare pubblicamente mea culpa per gli errori che hanno spinto Ftx alla bancarotta causando ingenti perdite agli investitori.

Il suo arresto precede di poche ore l’attesa audizione del nuovo numero 1 di Ftx, John Ray III, in Congresso. Il collasso di Ftx deriva dall’«assoluta concentrazione di controllo nelle mani di un piccolo gruppo di individui senza esperienza» che non hanno attuato i controlli che sono «necessari per un società alla quale viene data fiducia con soldi e asset», dirà ai deputati lo specialista delle ristrutturazioni, che vanta nel suo curriculum anche altri nomi eccellenti come Enron e Nortel Networks. Ray fina da quando ha assunto l’incarico ha criticato al precedente gestione e ha incontrato almeno una volta le autorità che stanno indagando su Ftx.