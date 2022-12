Ftx, collaboratore di Bankman-Fried aveva denunciato l’uso improprio dei fondi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Alcuni giorni prima del fallimento di Ftx, uno dei dirigenti più vicini a Sam Bankman-Fried aveva fatto una soffiata alle autorità delle Bahamas su un possibile uso improprio dei fondi della borsa. Ryan Salame, l’ex co-ceo di Ftx Digital Markets, ha dichiarato alle autorità di regolamentazione dell’isola il 9 novembre che i beni dei clienti erano stati trasferiti ad Alameda Research per «coprire le perdite finanziarie» della società di trading, come risulta dai documenti del tribunale. Salame ha inoltre affermato che solo tre persone erano in grado di autorizzare tale trasferimento: Bankman-Fried, l’ex dirigente di ingegneria Nishad Singh e il cofondatore di Ftx Gary Wang, secondo i documenti del tribunale.

Salame ha indicato al direttore esecutivo della Securities Commission delle Bahamas in una teleconferenza che «tali trasferimenti non erano consentiti e pertanto potevano costituire appropriazione indebita, furto, frode o altro reato», si legge nei documenti pubblicati da Ft. La rivelazione ha provocato una richiesta urgente da parte di Christina Rolle, il direttore esecutivo, al commissario di polizia locale per un’indagine, secondo le e-mail incluse nei documenti del tribunale.