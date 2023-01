Ftx e l’ipotesi di frode: Sam Bankman-Fried si dichiara non colpevole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole. Il fondatore dell’exchange di criptovalute Ftx, finito in bancarotta nei mesi scorsi in quello che è uno degli scandali finanziari più importanti della storia recente, è comparso il 3 gennaio davanti al giudice distrettuale, Lewis Kaplan, della corte federale di Manhattan, dove è accusato di aver truffato gli investitori della piattaforma ora in bancarotta. Come detto, l’imputato si è dichiarato non colpevole relativamente a otto capi d’accusa, tra cui la frode telematica e l’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il giudice ha stabilito che il processo inizierà il 2 ottobre.

Ftx è crollata all’inizio di novembre, dopo un’ondata di prelievi senza precedenti. E ha dichiarato bancarotta l’11 novembre, spazzando via i conti di migliaia di utenti, oltre che la ricchezza dello stesso fondatore. Un crollo catastrofico, quello della piattaforma di exchange un tempo valutata 32 miliardi di dollari.

Un crollo che ha provocato un’onda d’urto tremenda per l’intera industria delle criptovalute, con un effetto domino ancora in corso. Bankman-Fried è finito in manette alle Bahamas il 12 dicembre, ed è stato rilasciato dietro una ricca cauzione (pari a 250 milioni di dollari, ndr) dieci giorni più tardi, dopo la sua estradizione negli Stati Uniti d’America. Da allora è sottoposto a monitoraggio con braccialetto elettronico e vive con i suoi genitori, Joseph Bankman e Barbara Fried, entrambi professori alla Stanford Law School in California. Intanto, il trentenne fondatore di Ftx sta anche affrontando una causa civile promossa dalla Securities and Exchange Commission, che lo accusa di aver frodato gli investitori che hanno pompato 1,8 miliardi nella società dalla sua fondazione nel 2019.