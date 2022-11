Ftx, ecco la lista nera dei contagiati: fondi sovrani, hedge, star dello sport

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Farò di tutto per tutelare gli interessi dei clienti, prima di quello degli investitori». Twittava così il 16 novembre Sam Bankman-Fried (Sbf), continuando a raccontare la sua storia all’interno della storiaccia del fallimento di Ftx, la società da lui guidata fino a pochi giorni fa che avrebbe causato un crack da 32 miliardi di dollari all’interno di un castello composto da oltre 100 aziende. Non si sa se lo stia facendo realmente per provare a recuperare credibilità tra gli utenti ma quel che ...