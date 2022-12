Ftx, parla l’ex ceo Bankman-Fried: «Ammetto errori, ma non ho organizzato frodi»

Intervistato dall’editorialista del New York Times Andrew Ross Sorkin, il magnate delle criptovalute caduto in disgrazia non ha dato una risposta diretta sul fatto che a volte avesse mentito. Sul punto invece ha continuato a sostenere che «non ha consapevolmente utilizzato i findo di Ftx per finanziare Alameda».

Allo stesso tempo, ha8 però affermato che Ftx e Alameda erano «più collegate» del previsto.