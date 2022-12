Ftx, procura Usa indaga Bankman-Fried per frode: trasferiti milioni alle Bahamas

I procuratori del distretto meridionale di New York, tra cui l’assistente del procuratore degli Stati Uniti Nicolas Roos, si sono incontrati per circa 2 ore questa settimana in una sala conferenze a Lower Manhattan con decine di persone che indagano sul crollo di Ftx. Durante la riunione organizzativa non sarebbero state discusse le possibili accuse.

All’incontro hanno partecipato funzionari di quell’ufficio e del Dipartimento di Giustizia di Washington, agenti del Federal Bureau of Investigation e il team fallimentare guidato da John J. Ray III, nominato il mese scorso amministratore delegato di Ftx. Erano presenti anche gli avvocati di Ftx di Sullivan & Cromwell, tra cui l’ex direttore esecutivo della Securities and exchange commission (Sec) Steve Peikin e l’ex procuratore federale di Manhattan Nicole Friedlander.