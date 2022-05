Fucile perso? Addio anche al porto d’armi

A non convincere i giudici è la ricostruzione dell’accaduto. «I fatti posti alla base della revoca - scrivono - sono incontroversi». «Il ricorrente ha smarrito il proprio fucile da caccia in circostanze invero non chiare - scrivono ancora -, dovendosi ritenere inverosimile, oltre che sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, e comunque sicuramente non riconducibile ai rigidi canoni del caso fortuito come sostenuto in ricorso, la circostanza - dichiarata dallo stesso - in sede di autodenuncia - che l'arma, riposta nella sua autovettura, sarebbe stata sbalzata fuori di essa attraverso uno strappo del telone di copertura durante la percorrenza di una strada di campagna».

C'è poi l'aspetto legato al deferimento all'autorità giudiziaria. «È dunque certo che l'omessa diligente custodia del fucile si sia tradotta nel suo smarrimento e, dunque, nella sua definitiva sottrazione al controllo del titolare - scrivono ancora -, rendendo così l'arma, almeno astrattamente, rinvenibile ad opera di terzi ed utilizzabile per la commissione di reati, con conseguenti gravi riflessi per la sicurezza e l'ordine pubblico».

Nelle motivazioni si rimarca motivazioni il fatto che «secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini del divieto di detenzione delle armi non occorre un oggettivo ed accertato abuso delle stesse, essendo sufficiente che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile quanto al loro uso, anche per non aver posto in essere le necessarie cautele per la loro custodia; in tal caso il provvedimento inibitorio non richiede una particolare motivazione, in relazione alle funzioni discrezionali commesse dalla legge alla pa, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuale non siano irrazionali o arbitrarie”».Ricorso respinto, spese compensate.