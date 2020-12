Fuga nei borghi e ritorno al Sud? L’inganno di una resurrezione fragile L’esodo temporaneo dalle città e il richiamo a una finta bellezza rischiano di mascherare ritardi e subalternità del Mezzogiorno di Giuseppe Lupo

Anche se non ci sono elementi che autorizzano a fare differenze, è indubitabile che in occasione dell’epidemia di coronavirus c’è stata una diversità di fenomeni tra le aree del nostro Paese. Non mi riferisco tanto al grado più o meno pesante in cui ha inciso il virus nei mesi cruciali della prima ondata (quando le regioni del Centro-Sud sono state risparmiate rispetto a quelle del Nord) e nemmeno alle reazioni che hanno seguito un tipo di atteggiamento per generazioni, procedendo dai meno sensibili al pericolo di contagio (i giovani) ai più rispettosi delle regole sanitarie (gli adulti e gli anziani).

Mi riferisco piuttosto al tipo di impatto che l’epidemia ha avuto sui comportamenti umani, a proposito dei quali – in questo caso il discorso riguarda sì la geografia – non è stato difficile osservare una macroscopica inversione di rotta. Da sempre il Mezzogiorno ha vissuto un rapporto di subalternità nei confronti delle zone economicamente più sviluppate e, di conseguenza, più densamente popolate, sicché per l’intero Novecento i flussi demografici avevano seguito la direttrice da Sud a Nord, facendo di Milano, in una prima fase, la città delle fabbriche e poi, in una seconda fase, la meta degli studi universitari e, più in generale, delle istituzioni culturali.

Fra queste due emigrazioni esiste un rapporto di consanguineità: la seconda (quella con i volti degli studenti cominciata negli anni Settanta-Ottanta) segue a ruota la prima (quella con i volti dei contadini prossimi a diventare operai, cominciata negli anni del dopoguerra), anzi ne è quasi il completamento.

Con l’esplosione del coronavirus e, soprattutto, con il tragico coinvolgimento della Lombardia, sembra che siano entrati in crisi gli antichi equilibri tra Settentrione e Mezzogiorno, incrinando la fiducia non soltanto nella bontà inscalfibile del modello lombardo, ma anche la convinzione (diventata ormai secolare) che la città fosse il luogo a cui tendere come modello ideale di civiltà. La modernità non stava nelle campagne, da cui bisognava fuggire per conquistarsi un posto dignitoso nel mondo: questo ci era stato insegnato da Baudelaire fino a Vittorini.

L’epidemia ha rimesso in discussione tutto, non si sa fino a che livello di autenticazione, provocando addirittura in alcuni urbanisti una specie di capovolgimento nello sguardo, tanto da indurre Stefano Boeri, per esempio, a dichiarare che fosse giunto il momento di ripopolare i borghi che erano stati coinvolti, nei decenni precedenti, in un emorragico processo d’abbandono. Il problema ovviamente coinvolge non solo il Mezzogiorno, ma l’intero sistema delle aree interne, dall’Appennino emiliano in giù. Si tratta di una questione che s’innerva al paradigma di una fuga dalla città come azione cautelativa, come surrogato di salvezza.