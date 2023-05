Fuga in Canton Ticino, così le imprese italiane perdono i profili tecnici

L’azienda, 125 addetti in Italia, 350 in Europa, attiva nella componentistica per ascensori, è alla ricerca da tempo di quattro profili tecnici ma quando a sedersi al tavolo è un frontaliere l’esito del colloquio è quasi sempre negativo.

«Proviamo naturalmente a fare uno sforzo aggiuntivo nell’offerta - aggiunge Visconti - ma difficilmente riusciamo a convincere le persone. Anche perché, al di là del gap di stipendio, anche il Fisco in Svizzera è meno pesante».

Il nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri, che comunque varrà solo per i nuovi contratti e a partire dal 2024, risolve il problema solo in parte. Sottoponendo alle aliquote italiane i redditi incassati in Svizzera (lasciando una no tax area di 10mila euro), riequilibrio che limita ma non elimina le differenze in termini di convenienza: dagli ultimi dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il salario nominale medio in Italia è di 2292 euro, quello svizzero di quasi 8mila.

«L’accordo raggiunto riduce il gap - commenta Grassi - ma certo non è un elemento risolutivo. Sarebbe giusto prevedere per queste nostre aree di confine una fiscalità agevolata e pensare magari ad un percorso per accedere a risorse comunitarie ad hoc. Nel frattempo, dobbiamo lavorare su ciò che controlliamo, puntando ad esempio sul miglioramento delle infrastrutture: se per andare in alcuni punti della provincia impieghi un’ora e mezza, è chiaro che l’attrattività dell’area ne risente».

Nodo atavico, a cui si aggiunge tuttavia un delta di retribuzione non indifferente. «Se un operaio qui è assunto a 1500 euro - ci spiega la titolare di un’agenzia di lavoro temporaneo dell’area - mentre in Svizzera offrono 3mila franchi, la scelta è scontata».