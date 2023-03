Fuga di depositi, Yellen e bond «Tier 1»: la turbolenza sulle banche continua

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci mancava solo Michael Burry. Il gestore di hedge fund interpretato da Christian Bale nel film «The big short» («La grande scommessa»), e noto per aver pronosticato la crisi dei mutui del 2008, giovedì ha puntato il dito su due altre banche statunitensi: la Us Bancorp e Comerica. Come la Silicon Vally bank, afferma, hanno infatti la maggior parte dei depositi non assicurati. Il giorno prima il faro del mercato era invece andato sulla Pacific Western Bank, che ha perso da dicembre il 20% dei depositi...