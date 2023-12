Fuga e circolazione dei talenti e dei cervelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dibattendo della fuga dei talenti dall’Italia, molto spazio culturale è occupato dal deficit dei valori tangibili: disponibilità e costo degli alloggi, salari non appaganti, università prive di campus, barriera linguistica, tassazione, e così via. Restano ai margini i valori intangibili.

Trattenere e attrarre talenti e cervelli: il bilancio dell’Italia è negativo. Secondo le stime di Eurostat, per 1 immigrato in Italia da un altro paese europeo, 17 italiani emigrano. Nel 2022, i giovani tra i 18 ed i 34 anni rappresentavano il 44% dell’esodo. Negli ultimi dieci anni 300mila italiani under 35 hanno lasciato l’Italia. Metà erano laureati. Restano in ombra i dati sui circa 35 milioni di nomadi digitali. Quanti tra questi sono italiani e quanti altri, pur abitando nel nostro paese, hanno una vita professionale e culturale altrove, vivono virtualmente all’estero?

Che si tratti di fuga o circolazione, c’è da distinguere tra talenti e cervelli. I cervelli sono lavoratori altamente qualificati, degli specialisti. I talenti sono generalisti, soprattutto umanisti e, tra questi, i filosofi e gli artisti. L’esperienza dei primi e l’immaginazione dei secondi non si escludono a vicenda. L’una e l’altra possono agire in modo sinergico. Tuttavia, le sfumature possono fare la differenza allorché si deve decidere se imboccare il sentiero dell’incrementalismo (fare sempre meglio ciò che già si sa fare bene) oppure avventurarsi in una terra incognita, in regioni non ancora mappate ed esplorate per scuotere i modi di fare consolidati.

Nel nostro paese, le imprese ricercano cervelli STEMM – persone esperte nel percorrere i sentieri della Scienza, Tecnologia, Ingegneria (in inglese, Engineering), Matematica e Medicina. A loro si chiede di partecipare a processi d’innovazione incrementale. E la domanda di talenti? Non conosciamo istituzioni che in Italia abbiano rilasciato dichiarazioni così perentorie come quelle delle Accademie Nazionali delle Scienze, dell'Ingegneria e della Medicina negli Stati Uniti che sostengono il ritorno a un'educazione liberale che bilanci le scienze e le discipline umanistiche. I silos disciplinari – si legge nelle loro dichiarazioni – separano artificialmente le discipline accademiche, da cui la crescente preoccupazione per la specializzazione disciplinare che non è adeguata alle sfide e alle opportunità del nostro tempo. La loro proposta è il potenziamento dei laboratori STEMM nei programmi accademici degli studenti impegnati in discipline umanistiche e del sapere umanistico nei programmi educativi STEMM.

Se l’interdisciplinarietà integra conoscenze e metodi provenienti da diverse discipline, utilizzando un'adeguata sintesi di approcci, la transdisciplinarietà svela l’intelligenza extra-disciplinare che offre la visione d’insieme della conoscenza, un paesaggio con inediti quadri intellettuali disegnati dall’intersecarsi e dall’integrarsi della molteplicità dei saperi, fino a fondersi. Essa si è già fatta strada nel mondo accademico. Sono attivi nel mondo il Centro per l'indagine transdisciplinare dell'Arizona State University; il Centro per la scienza, la tecnologia, la medicina e la società dell'Università della California, Berkeley; le Aree di ricerca transdisciplinari dell'Università di Bonn; il Complexity Science Hub di Vienna; il Centro internazionale per la ricerca transdisciplinare di Parigi; il Centro indiano per la ricerca transdisciplinare di Chennai. I giovani talenti sono attratti dalle istituzioni educative e di ricerca e dagli assetti imprenditoriali transdisciplinari che incoraggiano la creatività promuovendo circoli di persone con prospettive e competenze le più varie. Nei circoli si pratica il pensiero critico e si pensa in modo inedito per risolvere problemi non decifrabili entro una singola disciplina. L’università di Padova ha da diversi anni avviato il C_Lab (Contamination Lab), un laboratorio transdisciplinare per lo sviluppo di progetti di innovazione tra università e imprese, in collaborazione con l’Innovation Value Institute della Maynooth University che conduce ricerche sulla natura sperimentale della creazione d’impresa. Il laboratorio coinvolge talenti in erba di vari paesi e poggia sul principio che non ci sono esperimenti falliti, ma solo sperimentazioni con risultati inattesi, come argomentava l’inventore statunitense Richard Buckminster Fuller. Sulle orme del fisico Richard Feynman, nel laboratorio si conducono esperimenti alla caccia di ciò che invalida le ipotesi di partenza, anziché soffermarsi solo sulle evidenze che le confermano.